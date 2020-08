[아시아경제 이관주 기자] 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 102,300 전일대비 23,600 등락률 +29.99% 거래량 10,257,310 전일가 78,700 2020.08.13 15:30 장마감 close 는 해양경찰청과 2020~2021년 고속단정 18대 노후대체 건조사업 계약을 체결했다고 13일 공시했다. 계약금액은 44억6963만원으로 최근 매출액 대비 11.6%이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr