◇대표이사 및 단위조직장 보임 변경

▶롯데지주㈜ 대표 보임 해제 롯데지주㈜ 이사회 의장 보임 부회장 황각규

◇대표 및 단위조직장 이동 및 보임

▶롯데지주 대표이사 내정 사장 이동우 ▶롯데렌탈 대표이사 내정 사장 김현수 ▶롯데인재개발원장 사장 윤종민 ▶롯데물산㈜ 대표이사 내정 전무 류제돈▶롯데지주 경영혁신실장 전무 이훈기 ▶롯데액셀러레이터 대표이사 내정 전무 전영민 ▶롯데하이마트 대표이사 전무 황영근 ▶롯데지주 비서팀장 상무 정영철

