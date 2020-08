여수시, 수소전기차‥1대당 3750만원으로 100대 지원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 최초 수소전기차충전소가 여수에서 오는 20일 준공식을 열 예정인 가운데, 수소산업도시로 앞서가는 여수시가 수소전기자동차 100대를 지원하는 사업을 시행하고 있어 눈길을 끈다.

시에 따르면 현재 신청은 71대 접수되어 그 중 7대가 출고·등록하여 운행 중이며, 이달 말까지 50대가 운행에 들어갈 것으로 예상된다고 13일 밝혔다.

수소전기차는 1대당 3750만원 지원되며, 사업비 소진 시 마감된다.

지원신청 자격은 공고일 기준으로 개인의 경우 6개월 이상 연속해서 여수에 주소를 두어야 하고, 기업·법인·단체는 본사·지사 등이 여수에 있어야 한다.

수소전기차 구입 보조를 희망하는 개인 또는 기업·법인·단체는 자동차 판매점을 방문해 신청서와 계약서를 작성하면 된다. 단 보조금 지원은 차량 출고 순이다.

신청서 검토 결과 보조금 지원 신청 자격을 부여받았더라도, 차량 출고가 늦어지면 보조금 지원을 받을 수 없음에 유의해야 한다.

시 관계자는 “미세먼지 저감을 위해 수소전기자동차 등 친환경차 지원을 확대할 계획이다”며 “많은 관심과 신청을 바란다”고 말했다.

한편 전남 최초 수소전기차충전소는 여수 중흥동 (주)SPG 수소 여수공장 내에 설치되어 시험 운영 중이며, 오는 20일 준공식을 갖고 상업운전을 시작할 예정이다.

