전남소방 “계절용 전기기기 사용, 안전에 유의해야”

여름철 화재 발생 통계 조사…전체 사고 중 24.3% 차지

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 최근 3년간 여름철 화재 발생 통계를 분석해 발표했다.

13일 전남소방이 발표한 통계에 따르면 지난 3년간(2017~2019년) 6월에서 9월 사이 도내 여름철 화재는 1817건(3년 전체 화재의 22% 차지)이 발생했으며 인명피해는 56명(사망 12·부상 44), 재산피해는 242억으로 집계됐다.

특히 지난 3년간 여름철에 발생한 1817건의 화재 중 전기화재 비율이 442건(24.3%)으로 나타났다.

이에 따라 전남소방은 계절용 전기기기 사용에 대한 대비가 필요하다고 당부했다.

본격적인 여름철을 맞아 냉방기기의 장시간 사용으로 과열에 의한 화재가 증가 할 것으로 예상된다. 따라서 전기제품 및 콘센트 등 주기적인 청소와 점검이 필요하다는 게 전남소방 관계자의 설명이다.

또 선풍기를 사용할 때는 정상적인 날개 회전 유무, 이상 소음, 타는 냄새가 나는지 확인하고 모터 부분이 뜨겁게 느껴지면 일정시간 사용을 중단해야 한다. 에어컨 실외기는 통풍이 잘되는 장소에 설치하고 에어컨 전용의 단독 콘센트를 사용해야 한다.

마재윤 본부장은 “본격적인 무더위 속 계절용 전기기기 등 화재예방을 위한 각별한 주의가 필요하다”며 “특히 휴가철 많은 사람들이 운집하는 곳은 건물주 및 관계자가 미리 전기시설을 점검해 소중한 인명과 재산을 보호해야 한다고” 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr