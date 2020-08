[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 13일 오후 2시 안양천 일대에서 지역주민과 자원봉사자 및 환경단체 회원 450여명과 함께 '안양천 침수 복구 대청소'를 진행했다.

지난 폭우로 침수됐던 안양천에 유입된 쓰레기와 부유물을 함께 수거하며 구슬땀을 흘렸다.

