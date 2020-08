[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 정부의 ‘특별재난지역 선포’에 감사의 뜻을 전했다.

13일 전남도에 따르면 이날 문재인 대통령은 전남도 내 수해 피해지역 8개 시·군(구례·곡성·담양·나주·화순·함평·영광·장성)을 특별재난지역으로 선포했다.

이에 대해 김 지사는 “구례·곡성 등 수해 현장에 문재인 대통령을 비롯해 국무총리, 행정안전부 장관 등이 직접 현장을 확인한 후 피해상황의 심각성을 인식한 결과로 생각된다”며 “이번 특별재난지역에 광양시 다압면과 순천시 황전면이 추가로 지정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

이번 특별재난구역 지정은 지난 1차 7곳에 이어, 2차로 전국 11곳에 대해 이뤄졌으며 최근 집중호우로 큰 피해를 전남지역 8개 시·군이 포함됐다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr