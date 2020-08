‘목화야 놀자’ 문익점 목화 시배지서 체험행사

산청문화원 오는 11월까지 매월 셋째 토요일 교육 프로그램



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 문익점 선생이 목화씨를 들여와 우리나라에서 처음으로 목화를 재배한 경남 산청군 목면시배유지에서 면화의 역사와 의미를 배우는 체험행사가 펼쳐진다.

경남 산청문화원은 단성면 목면시배유지에서 ‘목화야 놀자’ 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.

이 행사는 문화재청 공모사업인 '생생문화재 사업'으로 추진하며 오는 11월까지 매월 셋째 주 토요일마다 운영한다.

현장에서는 목화솜 인형 만들기. 손수건 천연염색, 목화씨 오일 비누 만들기 등 색다른 체험 활동과 전통 무명베 짜기 시연도 관람할 수 있어 목화의 수확과 솜 만들기, 실 뽑기 등 전통 목면제작 전 과정을 배울 수 있다.

산청군 관계자는 “우리나라 최초의 목화 재배지인 목면시배유지를 새로운 관광자원이자 역사문화 체험지로 개발하기 위한 사업을 추진 중”이라며 “생생한 문화재 사업 목화야 놀자가 우리 문화재의 소중함을 널리 알리는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

