美연은총재들 "잘못된 정부 대응에 경제회복 더뎌"…지출 확대 강조

코로나19 억제 실패로 높은 실업률 - 소비 침체 유지 우려

'마스크 착용 등 적극 조치 취해 코로나 확산 막아야 경제 회복 가능' 강조

[아시아경제 정현진 기자] 미국 연방준비은행 총재들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대한 정부의 잘못된 대응이 경제 회복을 더뎌지게 만들었다고 잇따라 지적했다. 코로나19 억제 대신 급하게 경제활동을 재개하면서 역효과가 발생했다면서 경기 부양을 위한 정부 지출을 확대해야한다고 강조했다.

12일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 에릭 로젠그렌 미 보스턴 연방준비은행 총재는 매사추세츠 상공회의소에서 열린 한 행사에 참석해 "공중보건 기준에 기반해 코로나19 확산을 억제하기 위한 국가의 제한되고 일관적이지 않은 노력이 시민들을 심각한 질병과 죽음이라는 불필요한 위험에 빠트렸을 뿐 아니라 경기 침체를 장기화하게 했다"고 지적했다.

로젠그렌 총재는 "공식적으로 규제가 완화되더라도 많은 사람들이 자신의 건강을 지키기 위해 사회적 상호작용이 필요한 활동을 계속 피하는 것을 선호할 것"이라면서 "이러한 행동 양식이 고착화된다면 완전고용으로 빠르게 돌아가기 위한 경제 회복 모멘텀은 사라지게 될 것"이라고 전망했다.

미국 내 일부 주에서 코로나19 확산을 막지 못하는 점을 언급한 로젠그렌 총재는 유럽의 경우 많은 국가가 강하게 봉쇄조치를 취함으로써 급격한 경기 침체는 겪게 됐지만 더 빠르고 강하게 회복세를 띄고 있다고 분석했다. 그는 "성공적인 바이러스 확산 억제 정책의 결과 유럽인의 소매점 및 레크리에이션 관련 장소 방문이 현재 미국인에 비해 더 회복됐다"고 덧붙였다.

로젠그렌 총재는 일부 주에서 지난 5월 경제 봉쇄를 너무 빠르게 해제하는 바람에 공공보건상황이 악화하고 있다는 점에서 실업률 하락도 당분간 속도가 느릴 것으로 내다봤다. 실업률은 지난 7월 기준 10.2%를 기록하고 있다. 이러한 점을 감안할 때 로젠그렌 총재는 강력한 정부의 재정정책이 필요하다고 강조했다.

같은 날 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 기자들과의 전화 회의에서 코로나19 사태가 예상했던 것보다 장기화돼 경기 부양책을 확대할 필요가 있다고 진단했다. 그는 "의회는 더 큰 다리를 놓아야 할 것"이라며 "코로나19가 지나간 게 아니라, 우리 바람보다 장기화하고 있다는 점을 이제 우리는 깨닫게 됐다"고 말했다.

특히 메리 총재는 주당 600달러 실업보조수당 지급이 지난달 종료된 점을 언급하며 "소비자의 수요과 소비에 구멍을 낼 것"이라면서 소비자들이 실제 정부에서 받은 실업보조수당으로 월세를 내거나 식료품, 생필품 등을 구매하고 있다는 증거가 있다고 언급하기도 했다. 그는 특히 주 정부 및 지역 당국에 추가로 안정화 자금을 투입하는 것이 서비스산업 위축 및 공공 일자리 감소를 막는 데 중요하다고 강조했다.

로버트 캐플런 댈러스 연은 총재도 텍사스 루벅 상공회의소가 주최한 온라인 행사에 참여해 미국인들이 마스크 착용와 같은 안전조치를 활용해 코로나19와 함께 생존할 수 있는 방법을 찾아야 경제활동이 유지될 수 있다고 언급했다.

캐플런 총재는 급격히 올라간 미국 실업률이 올해 말까지는 유지될 것으로 본다면서 만약 기업과 소비자들이 코로나19 확산을 막기 위한 조치를 취한다면 떨어질 수 있을 것이라고 봤다. 그는 "만약 이를 따르지 않고 사람들이 더욱 자유를 느끼게 된다면 경제 회복 속도는 느리게 될 것"이라고 강조했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr