38노스 "北 구룡강 범람…영변 핵시설 손상 가능성"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 북한 영변 구룡강이 홍수로 범람해 주변에 있는 핵시설이 손상됐을 가능성이 있다는 보도가 나왔다.

12일(현지시간) 미국 북한전문 매체 38노스는 보고서를 통해 "지난 6일 촬영된 상업용 위성사진을 보면 구룡강 수위가 지난달 22일 사진과 비교해 급격히 높아졌다. 상당한 홍수가 있었던 것으로 보인다"면서 "아마도 지난 몇 년간 최악의 수준"이라고 설명했다.

이어 "북한 당국이 홍수에 대비해 구룡강 제방을 보수해왔지만, 올해 홍수를 막지 못한 것으로 보인다"며 "구룡강을 가로지르는 댐이 침수된 장면도 위성사진에 포착됐다"고 전했다.

매체는 구룡강 범람으로 핵시설 전력망, 냉각수 공급 파이프라인 등이 손상됐을 가능성이 있다면서 5메가와트(MW)급 원자로 및 실험용 경수로(ELWR)를 언급했다.

매체는 "5MW 원자로는 꽤 한동안 가동되지 않은 것 같고, ELWR도 아직 작동하지 않는 것으로 보인다"고 분석했다.

다만 "지난 8일에서 11일 사이 영변 핵시설을 촬영한 위성사진에서는 불어난 강물이 빠진 것으로 나타났다"며 "우라늄농축공장 같은 중요시설들이 홍수 피해를 입지 않았을 수 있다"고 덧붙였다.

북한에서는 이달 들어 기록적인 폭우로 인해 전 지역이 홍수 피해를 겪고 있는 것으로 전해졌다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr