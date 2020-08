GS리테일, CJ ENM과 손잡고 차별화 상품 제공

GS리테일·CJ ENM, 13일 전략적 업무협약(MOU) 체결

각 사 핵심경쟁력 바탕으로 새로운 형태 협업모델 개발

브랜드 협업 통해 시너지 발휘할 계획

[아시아경제 임혜선 기자] GS리테일은 CJ ENM과 손잡고 새로운 형태의 콘텐츠 결합형 상품 및 유통모델 개발에 나섰다.

GS리테일과 CJ ENM은 13일 서울시 강남구에 위치한 파르나스타워에서 업무협약(이하 MOU)을 체결했다.

GS리테일과 CJ ENM은 각 사가 보유한 유통망과 콘텐츠 경쟁력을 더해 스토리기반의 차별화 상품을 개발하고 신개념의 유통 마케팅 협업모델을 구축할 예정이다. 이를 통해 양사의 핵심 고객인 디지털콘텐츠 소비층 및 1인 가구 소비자에게 새로운 형태의 가치와 서비스를 제공할 것으로 기대된다.

특히 GS리테일은 빠르게 변화하는 커머스 유통 환경에 따라 트렌드를 선도하고 있는 CJ ENM의 디지털 채널 및 IP(지적재산권)를 활용한 협업모델을 통해 소비자들과 함께 공감할 수 있는 콘텐츠-유통 결합형 상품을 속도감 있게 개발 및 출시할 계획이다.

