택시타고 주차장에서 갤노트20 수령… '드라이브스루' 개통식

SK텔레콤, 13일 갤럭시노트20 언택트 사전개통 이벤트

T맵택시로 집에서 행사장 이동…차 안에서 갤노트20 수령

코로나19 영웅 세명 초청해 갤럭시노트20 선물 전달

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시노트20 개통 행사장인 쇼핑몰 주차장에 20대의 택시들이 들어온다. 창문을 내려 택시에서 미리 주문한 갤럭시노트20를 건네받자마자 얼굴에 미소가 번진다. 도심 대리점 앞에서 며칠 전부터 밤을 새며 기다리던 모습은 온데간데 없다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 개통 이벤트도 '언택트'로 바뀌었다.

13일 SK텔레콤은 서울 성동구의 복합쇼핑몰 왕십리 비트플렉스 야외주차장에서 드라이브스루 갤럭시노트20 사전 개통 행사를 열었다. 20명 남짓한 고객들은 집 앞으로 찾아온 T맵택시를 타고 주차장에서 사전 예약한 '갤럭시노트20'를 수령했다. 개통은 '언택트 개통'을 체험했다. 이날 현장을 찾은 가입자들은 사전 개통일인 14일보다 하루 먼저 갤럭시노트20를 받았다. 갤럭시노트20 개통은 T다이렉트 전문 상담사들이 무선으로 도와준다. 이날 개통행사에 참석한 고객들은 주차장 한켠에 마련된 무대에서 트롯 가수 송가인과 나태주의 공연을 감상했다. 무대에 설치된 대형 스크린으로 자동차극장을 방불케하듯 차에서 공연을 관람하며 환호를 보냈다.

SK텔레콤은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영웅들도 초대해 갤럭시노트20를 선물했다. 수상자는 ▲코로나19 확진 현황을 알려주는 '코로나맵'을 개발한 이동훈 프로그래머(27) ▲대구 선별진료소 1호 자원봉사자인 권봉기 국민건강보험공단 과장(47) ▲간호 장교 임관 후 곧바로 대구 의료지원에 참여한 이혜민 육군 소위(23세)다. 피겨 여왕 김연아 선수와 SK텔레콤, 삼성전자의 임원들이 국민을 대표해 감사한다는 의미로 갤럭시노트20를 전달했다. 세 사람 모두 청각장애인이 운행하는 택시인 '고요한M'을 타고 현장을 찾았다. 고요한M은 SK텔레콤이 청각 장애인 기사 일자리 창출을 위해 사회적기업 코액터스와 함께 만든 직영 운송 서비스다.

SK텔레콤의 공식 온라인 몰 T다이렉트샵에서 사전예약 현황을 분석한 결과 갤럭시노트20는 30~40대 남성들의 선호도가 높았다. 3040 남성이 전체의 40%를 차지했다. 30대 여성의 비중도 15%에 달했다. 두 모델 중 울트라 모델을 선택한 비중이 80%에 달했다. 갤럭시노트20 사전예약은 13일까지, 사전개통은 14일부터 진행되며 오는 21일 정식 출시된다.

한명진 SK텔레콤 MNO마케팅그룹장은 "갤럭시노트20 예약 고객이 드라이브 스루로 안전하게 제품을 수령하고 공연도 즐길 수 있는 행사를 준비했다"며 "이번 행사가 코로나19 극복을 위해 힘쓰고 있는 분들을 포함한 모든 국민에게 작은 위로가 되길 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr