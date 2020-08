[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 12일 오후 7시 17분께 광주광역시 북구 장등동 한 저수지 제방이 무너졌다는 신고가 광주소방안전본부에 접수됐다.

현재 소방과 지자체가 현장 상황을 파악하고 있다.

