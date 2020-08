빈대인 부산은행장, ‘스테이 스트롱 캠페인’ 동참

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK부산은행 빈대인 은행장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 ‘스테이 스트롱 캠페인’에 동참했다.

‘스테이 스트롱 캠페인’은 코로나19 극복과 조기 종식을 응원하는 글로벌 릴레이 캠페인으로 지난 3월 외교통상부에서 처음 시작했다. 코로나19 극복 메시지가 적힌 팻말을 든 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 이뤄진다.

토스의 이승건 대표로부터 릴레이 주자로 지목받은 빈대인 부산은행장은 “먼저 코로나19 극복을 위한 의료진과 자원봉사자의 노력에 깊은 감사와 응원의 말씀을 드린다”며 “함께 힘을 합치면 반드시 이겨낼 수 있을 것이다”라고 전했다.

빈대인 은행장은 다음 캠페인 주자로 부산시 우경하 국제관계대사, 부산항만공사 남기찬사장, 부산시 블록체인 특구 사업자로 선정된 에이아이플랫폼의 신형섭 대표이사를 지목해 릴레이 바통을 넘겼다.

