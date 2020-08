한수원 제2차 체험형 청년인턴 선발

새울원자력본부, 일반전형 27명·사회형평전형 5명 등 총 32명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 12일부터 20일 오후 3시까지 체험형 청년인턴을 선발한다.

체험형 청년인턴은 3개월 내외로 하여 한시적으로 회사생활을 체험한다. 지원 후 선발될 경우 희망한 지역에서 근무가 가능하다.

행정, 지역협력, 홍보, 자료조사 및 기타 다양한 업무를 보조하면서 회사의 직무를 경험할 기회를 갖게 된다.

한수원 제2차 체험형 청년 인턴 선발인원은 총 300명이며, 새울원자력본부는 일반전형 27명, 사회형평전형 5명 등 총 32명을 선발할 예정이다.

선발방법은 서류전형과 신원조사 등의 과정을 거쳐 최종 합격자를 발표하며, 지원서 접수 마감일 기준 만 34세 이하로서 학력, 전공 및 병역에 대한 제한 없이 지원 가능하다.

선발지원 등 상세한 내용은 한국수력원자력 채용사이트에서 확인이 가능하다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr