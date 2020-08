[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK부산은행은 집중호우와 태풍으로 피해를 본 지역 중소기업과 개인에 ‘긴급 금융지원’을 실시한다고 12일 밝혔다.

우선 피해를 본 중소기업에 오는 10월 말까지 업체당 최고 5억원의 긴급 경영안정자금 대출을 지원하기로 했으며, 개인에 대해서는 최고 5000만원의 생활안정자금 대출을 신규로 지원한다.

또한 신규자금 대출 시 최대 1.0% 금리감면을 실시해 피해 중소기업과 개인의 자금 부담을 덜어주기로 했다.

올해 말까지 상환기일이 도래하는 대출금을 원금 상환없이 전액을 만기연장 해주고 시설자금대출 등 분할상환금도 유예할 예정이다.

부산은행 손대진 여신영업본부장은 “긴급 금융지원으로 피해를 본 중소기업과 개인의 경영 및 생활 안정에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr