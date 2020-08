새울원자력본부, 서생면 집중호우 피해가정 구호물품 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 12일 오후 울주군 서생면 연산마을회관에서 집중호우로 피해를 입은 서생면의 침수가정 59가구를 위해 구호물품을 제작해 전달했다.

구호물품 전달은 당시 피해가 가장 심했던 발전소 인근 연산마을의 침수가정 7가구에서 시작됐다. 한상길 새울본부장의 직접 전달을 시작으로 새울본부의 각 자매부서를 통해 나머지 52가구의 자매마을에 구호물품을 전달했다.

구호물품은 쌀 10kg, 라면, 참치캔과 스팸 등 통조림 가공식품, 세제, 물티슈, 전기포트 등 생필품 위주로 구성됐으며, 이번 폭우로 침수피해를 입은 이웃들에게 조금이나마 도움이 될 것으로 기대된다.

한상길 새울본부장은 “이번 구호물품이 최근 장마가 집중호우와 침수피해로 어려움을 겪고 있는 가정에 유용하게 쓰이길 바라며, 앞으로도 지역에 어려운 일이 있으면 함께 극복해나가겠다”고 말했다.

새울본부 각 부서는 폭우 발생 직후 침수피해를 입은 자매마을을 방문해 마을의 피해현황을 파악해 흘러내린 토사 제거를 위한 외부 중장비와 새울본부 살수차 투입 등으로 복구작업을 돕고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr