수원서 발견된 영아 시신…친모가 살해하고 3년간 방치

[아시아경제 강주희 인턴기자] 지난 10일 경기도 수원의 한 오피스텔에서 발견된 영아의 시신이 친모에 의해 살해당한 뒤 장시간 방치됐던 것으로 밝혀졌다.

경기 수원남부경찰서는 살인 및 사체은닉 혐의로 A(40대)씨를 입건해 구속영장을 신청할 계획이라고 12일 밝혔다.

A씨는 지난 2017년 생후 1개월인 딸의 약물을 탄 분유를 먹여 살해한 뒤 자신이 거주하는 수원시 오피스텔에 3년여간 방치한 혐의를 받고 있다.

A씨의 범행은 출생신고가 된 딸의 진료기록이나 양육 보조금 지급 이력 등이 없는 점을 관할구청이 수상히 여기고 A씨의 소재 파악을 경찰에 의뢰하면서 드러났다.

경찰이 지난 10일 오후 4시께 A씨의 오피스텔을 방문했을 때 A씨는 이미 약물을 먹은 상태로 의식을 잃고 쓰러져 있었던 것으로 전해졌다.

A씨의 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌으며, 치료를 받은 이후 자신의 범행을 경찰에 자백한 것으로 확인됐다.

A씨는 경찰 조사에서 "남편 없이 아이를 키울 형편이 안돼 입양을 보내려 했으나 그도 여의치 않아 범행을 저질렀다"고 진술했다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

