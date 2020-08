대전 스포츠 융복합 기업, 매출 541억원·신규고용 150명 등 성과

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전지역 스포츠 융복합 기업의 성과가 두드러지고 있다.

12일 대전시와 대전테크노파크에 따르면 2017년부터 지난해까지 300여개 지역 스포츠 융복합 기업은 매출 541억원과 신규 창업기업 38개 및 신규고용 150여명 등의 성과를 올렸다.

앞서 양 기관은 문화체육관광부의 지원을 받아 ‘지역 융복합 스포츠산업 거점육성사업’ 추진해 왔다.

사업은 2017년부터 2021년까지 4년간 국비(99억원)와 시비(48억원) 등 147억원을 투입해 지역 내 스포츠 융복합 기업의 창업촉진과 스타트업 보육, 사업화 지원 및 투자유치 등을 지원하는 것을 핵심으로 한다.

이 결과 1~2년차에 252억원, 3년차에 289억원 등으로 매출이 증가하고 창업기업이 늘어나는 성과가 나타난 것으로 시와 대전테크노파크는 풀이한다.

특히 지역에서 활성화 되는 스포츠 융복합 산업에 관심을 보인 서울과 경기 등 수도권 기업 6개사가 이전한 것도 성과로 부각된다.

여기에 지역 스포츠 융복합 기업이 동일 분야에 관련된 특허 102건을 출원하고 29건의 관련 인증을 획득함으로써 스포츠 융복합 스타트업의 국내외 신규 시장진입 장벽이 해소되고 있다는 것이 시의 평가다.

이와 별개로 시는 스포츠 관련 해외 전시회에 지역 기업의 참가를 독려해 70억원대의 상담 실적을 올리고 지난 1월에는 미국 올랜도 골프박람회에서 200만달러 규모의 업무협약을 체결하기도 했다.

손철웅 시 문화체육관광국장은 "지역 스포츠산업을 미래 첨단 성장 동력으로 육성해 대전의 새로운 먹거리와 일자리가 창출되도록 하겠다"며 "이를 위해 시는 올해 37억원의 예산을 추가 투입해 기업의 전략 제품화와 마케팅을 지원할 계획"이라고 말했다.

