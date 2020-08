오나라·오연서도 합류…이달 크랭크인

배우 마동석과 정경호, 오나라, 오연서가 영화 ‘압구정 리포트(가제)’에서 호흡을 맞춘다. 배급사 쇼박스는 이 영화가 이달 촬영을 시작한다고 12일 전했다. 압구정 토박이 대국과 성형외과 의사 지우가 강남 일대 성형 비즈니스 전성기를 여는 내용의 드라마다. 마동석은 대국, 정경호는 지우를 각각 연기한다. 오나라는 두 배역과 함께 성형 사업에 뛰어드는 미정을 그린다. 오연서는 최고급 에스테틱 가게를 운영하는 규옥을 맡는다. 메가폰은 ‘동네 사람들(2018)’의 임진순 감독이 잡는다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr