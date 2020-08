광주시, AI 전문업체들과 ‘인공지능 기반 조성’ 업무협약 체결

아이와즈·파이오링크·한기술, 광주법인·사무소 설립 추진

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 12일 오전 시청 비즈니스룸에서 인공지능 기업인 ㈜아이와즈, ㈜파이오링크, ㈜한기술과 광주형 인공지능 비즈니스 기반 조성을 위한 26~28번째 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이들 기업은 광주법인 및 지역사무소 설립을 통해 광주 인공지능 생태계 조성에 적극 협력키로 했다.

㈜아이와즈는 2018년 과학기술정보통신부 1회 인공지능 R&D 챌린지에서 최종 1위를 수상했고 정보검색 기반의 AI, 빅데이터, 텍스트마이닝, 검색엔진 등의 제품을 개발·공급하고 있으며, 정형·비정형 데이터를 수집·분석해 예측과 통찰력을 제공, 지능화된 미래기술을 실현하는 기업이다.

㈜파이오링크는 네트워크 및 정보보호 전문기업으로 애플리케이션 전송 컨트롤러, 웹 방화벽, 클라우드 보안 스위치 등을 개발·공급하며, 고도화된 사이버 보안 위협으로부터 고객의 정보자산을 지키는 보안관제 및 보안컨설팅 서비스도 제공하고 있다.

㈜한기술은 유·무선 네트워크 장비와 시스템 구축, 보안, 시스템 분야에 기술력이 뛰어나고, 특히 스마트 X(팜/팩토리 등) 분야를 위한 IoT 디바이스 및 AI기반 통합 솔루션 개발 및 서비스하는 전문기업이다.

이번 업무협약을 통해 ㈜아이와즈는 AI, 빅데이터 솔루션 개발·공급, ㈜파이오링크는 데이터 최적화 제품 및 솔루션 개발·공급, ㈜한기술은 인공지능 기반 통합 솔루션 및 제공 등으로 각 3개사는 광주법인 및 지역사무소를 최대한 빠른 시일 내에 설립을 추진할 계획이다.

주요 협약내용은 ▲광주 인공지능 클러스터 생태계 조성 및 관련 전문분야 비즈니스 플랫폼 구축을 위한 기술·정책 자문 ▲인공지능분야 인재육성과 일자리 창출을 위한 광주법인 및 지역사무소 신설 ▲AI산업 생태계 조성을 위한 다양한 기업지원 프로그램 개발·운영 및 기업홍보 ▲인공지능 분야 전문인력 교육 및 취업 프로그램 기획·추진 등이다.

이용섭 시장은 “문을 두드리고 있는 다양한 분야의 인공지능 전문 기업들이 인공지능 중심도시 광주에서 성공적인 비즈니스 모델을 창출 할 수 있도록 글로벌 수준의 인공지능 생태계 조성에 핵심 역량을 집중하겠다”고 말했다.

