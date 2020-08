산청 기산국악당, 치유악 힐링 콘스트 개최

오는 15일 소리꾼 ‘박인혜’ 해설이 있는 판소리 무대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군과 기산국악제전위원회는 15일 오후 3시 기산 국악당에서 상설 국악공연 ‘해설이 있는 기산 이야기 치유악 힐링 콘서트’가 열린다고 12일 밝혔다.

이날 공연 무대에 오르는 소리꾼 ‘박인혜’는 전통 판소리를 대중에게 더 쉽고 재미있게 들려주는 ‘판소리 읽어주는 여자 2020년 우리의 바람’을 진행한다.

기존의 소리와 스토리만 설명하는 방식에서 벗어나 소리꾼 자신의 궁금증에서 비롯된 역사적, 감성적, 사실적 이야기들을 들려줄 예정이다.

관객은 ‘옛날이야기’가 아닌 ‘지금의 이야기’로서의 판소리를 감상하게 된다. 특히 이번 공연에서는 판소리가 담고 있는 ‘삶의 보편적 가치’에 초점을 두고 축원의 의미를 지닌 민요도 함께 선보인다..

소리꾼 박인혜는 창작집단 ‘희비 쌍곡선’에서 배우 겸 음악감독으로 활동하고 있다. 2011~2012년 한국문화예술위원회 차세대 예술가(AYAH)에 선정된 바 있다.

2015년에는 서울뮤지컬 페스티벌 예그린 앙코르에서 ‘뮤지컬 아랑가’로 최우수 작품상을 수상했다. 2018년에는 이데일리 문화대상 국악 부문에서 ‘판소리 필경사 바틀비’ 작품으로 최우수 작품상을 받기도 했다.

한편 지난해에 이어 올해에도 열리는 기산 국악당 상설 국악공연에서는 젊고 재능 있는 국악인들이 색다른 국악 무대를 선보일 예정이다.

공연은 11월까지 주말마다 진행되며 기산 박헌종 선생의 제자들을 비롯해 스타 국악인과 명무, 지역 전통문화 예술인들이 공연을 이어간다.

특히 지난해 상설공연 당시 많은 관람객의 호응을 얻었던 대밭극장에서도 명창들의 소리 공연과 국악 앙상블 공연도 예정돼 있다.

