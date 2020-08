HMM, 2분기 영업이익 1367억원…21분기 만에 흑자전환

신규 해운동맹 가입, 세계 최대 컨선 투입, 운임상승 3박자

[아시아경제 유제훈 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 6,880 전일대비 80 등락률 +1.18% 거래량 3,236,054 전일가 6,800 2020.08.12 13:59 장중(20분지연) close 이 21분기만에 흑자전환에 성공했다.

HMM은 지난 2분기 연결기준 매출액 2조6883억원, 영업이익 1367억원을 기록했다고 12일 공시했다. 매출액은 전년 대비 245억원 감소했으나, 영업이익은 3552억원 늘어난 1367억원으로 흑자 전환했다. 당기순손실액은 375억원이었으나 이 역시 전년(3792억원) 대비론 대폭 개선됐다.

항로합리화, 화물비용 축소 등 원가 구조 개선, 운임상승 효과로 인해 컨테이너 사업과 벌크사업 부문 모두 영업이익이 흑자전환했다는 게 회사 측 설명이다.

HMM은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 악화로 인한 컨테이너 적취량 및 매출은 소폭 감소했으나, 4월부터 시작된 디 얼라이언스(THE Alliance) 신규 해운동맹 가입, 세계 최대 2만4000TEU급 컨테이너선 투입 등으로 인해 21분기만에 흑자전환을 달성했다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr