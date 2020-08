[아시아경제 조현의 기자] 정부는 12일 러시아 정부가 세계 최초로 등록했다고 발표한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 관련해 정보가 제한적인 만큼 안전성 등 기본적인 데이터가 확보돼야 국내 도입 여부를 결정할 수 있다고 밝혔다.

김강립 중앙재난안전대책본부(중대본) 1총괄조정관은 이날 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "러시아 백신의 안정성에 대한 기본적 데이터가 확보돼야 국내 도입 및 접종에 대한 판단을 할 수 있다"고 말했다.

김 총괄조정관은 "지금은 이 부분에 관한 정보를 확보한 수준"이라며 "질병관리본부, 식약처와 함께 검토해 대응 방안을 논의할 수 있을 것"이라고 했다.

앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전날 "러시아에서 세계 처음으로 코로나19 백신이 등록됐다"고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr