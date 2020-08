[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설은 집중호우로 피해를 입은 지역의 복구와 주민들에 대한 지원을 위해 대한적십자사에 성금 2억원을 기탁했다고 12일 밝혔다.

이번에 기탁한 성금은 집중호우 피해가 심각한 수해 지역에 전달돼 침수 주택과 시설 복구, 수재민 생필품 보급, 임시 대피소 지원 등에 쓰일 예정이다.

호반건설 관계자는 "집중호우로 갑작스럽게 피해를 입은 수재민들에게 실질적인 도움이 됐으면 좋겠다"며 "이번 어려움을 함께 이겨내고 빨리 일상으로 돌아갈 수 있기를 진심으로 바란다"고 말했다.

