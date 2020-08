[아시아경제 임혜선 기자] 갤러리아백화점은 14일부터 30일까지 압구정동 명품관에서 국내 최초로 루이뷔통 파인 주얼리 팝업스토어를 연다.

루이뷔통 주얼리 컬렉션은 'LV 볼트 컬렉션'으로 루이뷔통의 영문 이니셜인 L과 V를 모티브로 하여 선보이는 주얼리 컬렉션이다. 이번 컬렉션은 L과 V 두 개의 이니셜이 함께 어우러지거나 분리됨을 디자인으로 표현하여 속도를 형상화하는 상징물을 주얼리로 표현했다.

컬렉션은 남성과 여성 모두 착용할 수 있는 목걸이, 팔찌, 이어링, 반지 등으로 구성됐다. 개인의 사이즈에 맞게 맞춤 제작이 가능하며, 다양한 가격대로 형성됐다.

