[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 신새롬이 비키니 몸매를 자랑했다.

최근 신새롬은 자신의 인스타그램에 ' 긴 장마가 어서 끝나길 기다리는 중' 라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 사진 속 신새롬은 청바지 위에 명품 비키니를 입고 기지개를 켜고 있는 모습이다.

한편 신새롬은 지난 2018년 러시아 월드컵 당시 광화문 광장에서 화려한 자태로 수많은 매체의 플래시 세례를 받으며 ‘5대 월드컵 미녀’로 등극했다.

