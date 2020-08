타이틀리스트가 '프로v1 광복절 75주년 한정판' 골프공(사진)을 출시했다.

태극 문양으로 디자인한 하프 더즌 리미티드 에디션이다. 플레이 넘버 75번을 넣어 희소성과 소장 가치를 더욱 높였다. 한국에서 유일하게 구매 가능하다. 프로v1이 바로 최상의 스코어를 원하는 골퍼들을 위한 '넘버 1' 모델이다. 이상적인 볼 비행과 부드러운 타구감을 결합한 최상의 퍼포먼스가 돋보인다. 공식 대리점에서 살 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에서 안내한다.