ETF에도 2차전지 열풍…미래에셋 관련 ETF 순자산 2000억 돌파

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋이 내놓은 2차전지테마 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 2000억원을 돌파했다.

미래에셋자산운용은 장기 성장성이 기대되는 국내 2차 전지 관련 기업에 투자하는 TIGER 2차전지테마 ETF의 순자산이 2천억원을 돌파했다고 11일 밝혔다. 올해 들어 75%에 가까운 수익률을 보이는 등 지난 5월말 대비 순자산이 두 배 넘게 증가했다는 설명이다. LG화학, 삼성SDI 등 2차전지 관련 종목들이 급등한 데 이어 ETF 시장에서도 2차전지 테마에 이목이 쏠리고 있다는 평이다.

이 상품은 세계 전기차시장과 에너지저장시스템(ESS) 성장에 직접적인 수혜를 받을 수 있는 2차전지와 밀접한 관련이 있는 종목에 투자한다. 기초지수인 '와이즈(WISE) 2차전지 테마 지수'는 증권사 보고서 발간 종목을 대상으로 인공지능(AI) 키워드 분석을 시행, 종목별 주요 키워드 상위에 '2차 전지'가 포함된 종목을 대상으로 삼는다. 이후 사업보고서를 통해 2차 전지 관련 매출 구성을 확인한 뒤 시가총액 가중방식으로 종목을 선정하는 식이다. 구성종목은 크게 소재, 장비, 배터리셀과 같은 공급처와 완성품 제조업체 같은 수요처로 구분한다.

권오성 미래에셋자산운용 ETF마케팅부문장은 "2차 전지 산업의 장기성장성에 대한 이견은 없지만 세부 업종 및 종목에 대한 투자의견이 다양해 신중한 접근이 필요하다"며 "투자자들은 TIGER 2차전지테마 ETF를 통해 장기 성장 테마로써 2차 전지 생태계를 구성하는 주요 회사들에 쉽고 효과적으로 투자할 수 있다"고 설명했다.

