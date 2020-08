[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 ‘코로나19 긴급대응반’을 신설해 한시적으로 운영한다.

10일 산림청에 따르면 긴급대응반은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 발생 가능한 긴급 현안에 신속 대응할 목적으로 설치된 산림청장 직속 임시조직이다.

긴급대응반은 앞으로 산지에서 이뤄지는 코로나19 관련 방역조치 대응과 임업인 등의 소득안정 및 피해 지원, 한국판 뉴딜 산림분야의 신규 사업 발굴, 케이(K)-포레스트 추진계획 이행, 포스트코로나시대 비대면 신사업 및 신규 일자리사업 발굴 등을 주도한다.

산림청 임상섭 기획조정관은 “코로나19 현 상황에 대응한 신속한 대처와 코로나19 이후의 미래 먹을거리 발굴에 긴급대응반의 역할을 기대한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr