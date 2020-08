'2명 부상' 한전원자력연료 우라늄 가스누출 조사…"외부 누출 없다"

원안위 "사건조사단 현장 파견, 상세 원인 조사"

"당시 정화설비 작동…방사선 평상시 수준 유지"

[아시아경제 김보경 기자] 10일 한전원자력연료 공장 내부에서 우라늄 가스가 누출돼 2명의 부상자가 발생했다.

원자력안전위원회는 이날 오전 9시 57분께 대전 유성구 덕진동에 위치한 한전원자력연료 제2공장 기화실 내부로 6불화우라늄(UF6) 가스가 누출, 2명의 부상자가 발생했음을 확인했다고 밝혔다.

원안위는 "한국원자력안전기술원 전문가로 구성된 사건조사단을 현장에 파견해 상세원인 등을 조사 중"이라고 했다.

UF6 기화공정 중 밸브에서 가스 누출이 발생한 이 사고로 종사자 2명이 화상 등을 입어 대전지역 병원으로 이송, 응급처치를 받았다. 현재 국가방사선비상진료센터(원자력의학원)에서 정밀 피폭선량을 측정 중이다.

원안위는 "사건 당시 UF6 정화설비가 작동 중에 있어 외부로의 방사능 누출은 없었다"면서 "공장 내 방사선 준위도 평상시 수준을 유지하고 있는 것으로 확인됐다"고 전했다.

이어 "가스누출사건 원인 분석과 주변 방사선환경영향평가 등을 실시하고 사업자 재발방지 대책 등을 철저히 검토해 핵연료주기시설 안전성을 확인할 계획"이라고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr