코스피, 동학 개미의 힘...'2380선' 돌파

[아시아경제 박지환 기자] 국내 주식시장이 개인 투자자들의 순매수세 힘입어 2380선을 돌파하며 상승 마감했다. 코스피와 코스닥 시장 모두 외국인과 기관의 동반 매도 물량을 개인이 홀로 받아내며 지수 상승을 이끌었다.

10일 코스피는 전 거래일 대비 34.71포인트(1.48%) 상승한 2386.38에 장을 마쳤다. 5거래일 연속 연고점 랠리를 이어갔다.

이날 코스피는 2353.92로 전 거래일(2351.67)보다 상승 출발했다. 시장은 장 초반부터 개인 투자자의 순매수에 힘입어 상승세를 나타냈다. 코스피는 장중 한때 2385.99까지 오르면서 전 거래일 연고점 기록이던 2362.24을 경신하기도 했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 3528억원 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 반면 외국인과 기관투자자는 각각 1347억원, 2298억원 순매도했다.

업종별로는 전기가스업(-0.48%)을 제외하고 일제히 상승 마감했다. 운송장비(8.90%), 증권(6.15%), 보험(4.23%), 통신업(3.83%) 순으로 오름세를 나타냈다.

시가총액 상위종목들 중에선 삼성전자(0.52%), SK하이닉스(0.99%), 삼성바이오로직스(0.39%) 등이 올랐고LG화학(-3.49%), 삼성SDI(-2.97%) 등은 하락했다.

코스닥 지수 역시 전 거래일 대비 5.13포인트(0.60%) 오른 862.76을 나타냈다. 11거래일 연속 상승 마감이다.

수급별 상황을 보면 코스피시장과 마찬가지로 개인 투자자가 2213억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관 투자자는 각각 966억원, 1022억원 팔자에 나섰다.

시가총액 상위종목들 중에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 107,500 전일대비 800 등락률 +0.75% 거래량 2,452,421 전일가 106,700 2020.08.10 15:30 장마감 close (0.75%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 162,400 전일대비 600 등락률 +0.37% 거래량 483,792 전일가 161,800 2020.08.10 15:30 장마감 close (0.37%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 76,400 전일대비 700 등락률 +0.92% 거래량 2,090,070 전일가 75,700 2020.08.10 15:30 장마감 close (0.92%) 등은 올랐고 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 310,700 전일대비 1,500 등락률 -0.48% 거래량 1,107,848 전일가 312,200 2020.08.10 15:30 장마감 close (-0.48%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 120,300 전일대비 2,100 등락률 -1.72% 거래량 465,565 전일가 122,400 2020.08.10 15:30 장마감 close (-1.72%) 등은 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr