日, 차기 주중 대사에 또 '차이나스쿨' 출신 인사 기용

[아시아경제 정현진 기자] 일본 정부가 연내에 교체할 예정인 새 주중 대사로 중국어에 능통하고 중국 주재 경험이 많은 '차이나스쿨' 출신 인사를 기용하기로 했다고 10일 니혼게이자이신문이 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부는 2016년 부임한 요코이 유타카(65) 현 주중 대사 후임으로 다루미 히데오(59) 전 외무성 관방장을 내정했다. 각의(국무회의)를 거쳐 인사는 확정된다.

다루미 전 관방장은 요코이 현 주중 대사와 함께 일본 외무성 내의 중국어 연수 그룹인 차이나스쿨 출신이다. 다루미 전 관방장은 1985년 3월 교토대 법학부를 졸업한 뒤 외무성에서 공직 생활을 시작, 톈안먼 사태 당시인 1989년 주중대사관에서 2등 서기관으로 일하는 등 주로 중국과 대만 근무를 반복하면서 중국통으로 경력을 쌓아왔다.

2008년에는 중국·몽골 과장, 2011~2013년에는 주중 공사를 맡았다. 주중 공사로 재직할 당시 일본의 2012년 센카쿠(중국명 댜오위다오)열도 국유화 문제가 있었고 2016~2018년 일본대만교류협회 타이베이 사무소에서 일하기도 했다. 외무성 간부는 "중국 내부 사정을 잘 알고 있을 뿐만 아니라 중국에 대한 엄격한 자세를 취할 것으로 보인다"고 평가했다.

니혼게이자이는 "미·중 갈등이 깊어질수록 일본이 동맹국인 미국과 최대 교역국인 중국 사이에서 어려울 결정을 내려야한다"면서 다루미 전 관방장은 중국 정보 수집과 분석 능력이 뛰어난 것으로 정평나 있어 이에 적임자라고 평가했다.

