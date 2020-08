경찰청장 "故 박원순 휴대전화 압수수색, 수사 진행 보며 영장 재신청 판단"

'웰컴투비디오' 손정우 수사 관련 한 차례 압수수색

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 고(故) 박원순 전 서울시장 관련 사건을 수사 중인 가운데 김창룡 경찰청장이 성추행 의혹 등을 규명할 '스모킹건'으로 꼽히는 휴대전화에 대한 압수수색 영장 재신청 가능성을 열어뒀다.

김 청장은 10일 오전 취임 후 첫 출입기자단 간담회에서 "(박 전 시장 사망) 현장에서 발견된 서울시 명의 휴대전화와 개인 휴대전화에 대한 압수수색 영장이 기각돼 더 이상 접근을 못 하고 있다"면서 "앞으로 방조 부분 등 수사가 더 진행돼 새로운 사실이 파악된다면 종합적으로 보고 재신청 여부를 판단할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

김 청장은 박 전 시장 수사에 대해 4가지 방향을 제시했다. 박 전 시장의 성추행 의혹, 사망 경위 파악, 서울시 관계자 등의 방조 의혹, 2차 피해 방지 부분 등이다. 김 청장은 "피해자 고소와 관련된 수사는 법 규정 때문에 더 이상 수사할 수 없는 상황"이라며 "변사 사건 수사도 포렌식 시작은 했으나 유족이 준항고 및 집행정지를 신청, 법원에서 수용했기에 최종 결론이 날 때까지 일단 중지된 상황"이라고 설명했다. 이어 "법원 판결에 따라 추후 방향이 결정될 것 같다"고 덧붙였다.

또 방조 부분에 대해서는 "법상 가능한 부분에서 최선을 다하고 있다"며 "20여명에 대해 조사를 했고 필요한 자료나 폐쇄회로(CC)TV 분석을 하고 있는데 법이 허용하는 범위 내에서 최선을 다해 엄정히 수사하겠다"고 강조했다.

세계 최대의 아동성착취물 다크웹 '웰컴투비디오(W2V)'를 운영한 손정우(24)에 대한 수사에도 속도를 내고 있다. 경찰청 관계자는 "고소인(손정우 부친) 조사를 2회에 걸쳐 했고 피고소인(손정우) 조사 1회, 압수수색을 한 차례 집행했다"면서 "국민적으로 관심이 많은 만큼 종합적으로 수사하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr