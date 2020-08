함안보건소, ‘2020년 영양플러스 사업’ 신규대상자 모집

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안보건소는 군민들의 영양상태 개선을 위한 ‘2020년 영양 플러스 사업’ 신규대상자를 모집한다고 10일 밝혔다.

신청대상은 군내 거주자로, 가구 규모별 기준 중위소득의 80% 이하인 가정 중 빈혈, 저체중, 성장부진, 영양섭취상태 불량 등의 영양 위험요인이 있는 임신·출산·수유부 또는 만 60개월 미만의 영유아다.

대상자로 선정되면 필수 영양소 섭취를 돕는 영양교육과 함께 부족하기 쉬운 영양소를 효율적으로 보충할 수 있도록 분유, 쌀, 감자, 달걀 등으로 구성된 보충 식품패키지를 10월부터 1년간 받게 된다.

신청을 원하는 군민은 주민등록등본, 임신·출산 여부 증빙서류, 최근 6개월분 건강보험료 납부확인서 등의 서류를 갖춰 보건소 영양실로 방문 접수하면 된다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr