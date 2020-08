광주시, 빈집 정비 나선다

9월까지 계획 수립…내년부터 총 2281호 정비사업 추진

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 범죄 발생 우려와 주거환경을 악화하는 등 사회적 문제를 유발하는 빈집정비에 본격 나선다.

10일 광주시에 따르면 정비 대상은 1년 이상 거주 또는 사용하지 않은 것으로 추정되는 주택 등으로, 광주시가 지난해 6월부터 5개월에 걸쳐 실시한 빈집실태조사 결과 총 2281호로 파악됐다.

지역별로는 ▲동구 404호 ▲서구 298호 ▲남구 614호 ▲북구 393호 ▲광산구 572호이며, 빈집의 노후 및 불량상태, 위해성 등에 따라 ▲1등급 305호 ▲2등급 897호 ▲3등급 819호 ▲4등급 260호로 분류됐다.

이번 실태조사 결과를 토대로 각 자치구와 내달까지 빈집정비사업의 시행방법, 시기 등 정비계획을 구체화하는 빈집정비계획을 수립하고, 내년부터는 수립된 정비계획에 따라 체계적으로 빈집 관리 및 정비 사업을 추진하게 된다.

철거·정비된 빈집은 앞으로 지역 상황에 따라 공영주차장이나 마을커뮤티센터, 쌈지공원 등으로 활용될 예정이다.

이에 앞서, 올해 하반기에는 수요조사에서 선정된 총 32호(철거28호, 매입4호)에 대해 14억 원을 투입해 정비를 하고 있다.

박인기 시 도시정비과장은 “안전사고나 범죄, 미관저해 등 도심의 빈집 문제를 해결하기 위한 빈집 정비에서 한발 더 나아가 시민이 필요로 하는 도시재생공간으로 조성해 시민에게 돌려줄 수 있는 내실 있는 빈집정비계획을 수립하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr