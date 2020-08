HMM, 佛 CMA CGM서 '알헤라시스 터미널' 투자 유치…안정 물량 확보

[아시아경제 유제훈 기자] HMM(구 현대상선)이 프랑스 선사 CMA CGM으로부터 스페인 알헤라시스 컨테이너 터미널(TTIA)과 관련한 투자 유치를 이끌어 냈다. 이번 투자유치로 HMM은 TTIA에서 안정적인 물동량을 확보할 수 있게 됐다.

HMM은 CMA CGM과 TTIA 지분 매매계약을 체결했다고 10일 밝혔다. CMA CGM은 선복량 기준 세계 4위급에 해당하는 글로벌 선사다. 이번 계약은 HMM이 직접 보유한 TTIA 지분 50%-1주를 CMA CGM에 매각하는 내용이다. HMM은 특수목적법인(SPC) HT알헤시라스를 통해 보유한 50%+1주로 최대주주 위치를 유지하며, CMA CGM은 2대 주주에 오르게 된다.

양사는 이번 매매계약 체결로 TTIA 조인트벤처(JV)라는 전략적 파트너십을 구축하게 돼 상호간 '윈윈(win win)' 하는 효과를 기대하고 있다. HMM은 CMA CGM 측의 물량을 통한 터미널 수익을 확보하고 TTIA의 안정적 운영을 노릴 수 있고, CMA CGM은 유럽과 남미, 아시아와 북미동안을 잇는 남북·동서항로가 교차하는 최적의 환적항인 TTIA 지분확보로 전략적 물류거점을 확보하게 돼서다.

이번 거래 종결을 위해 양사는 기업결합신고 및 항만청 신고 등 필요한 승인 절차를 공동으로 진행하기로 했으며, 올해 4분기 JV운영 개시를 목표로 하고 있다.

HMM 관계자는 "알헤시라스 터미널은 북아프리카 시장과 근접해 성장 가능성도 매우 높다"며 "유럽을 기반으로 아프리카지역 물량에 강점이 있는 CMA CGM과의 협력을 통해 영업망 확대 등 터미널 경쟁력을 강화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

한편 TTIA는 총면적 35만7740㎡에 연간 160만TEU(6미터 컨테이너 1개를 일컫는 단위)를 처리할 수 있는 현대식 반자동화 터미널이다. 현재 프랑스 CMA CGM, 중국 COSCO, 독일 하팍로이드 등 글로벌 해운사들이 이용하고 있으며, 알헤시라스 항만청으로부터 오는 2039년 2월까지 임차돼 있다.

HMM은 지난 2017년 옛 한진해운이 보유하던 터미널 지분 100%를 인수했으며, 올해 유럽항로에 투입한 2만4000TEU급 세계 최대 컨테이너선 1호선의 이름을 'HMM 알헤시라스호'로 명명해 이 터미널에 대한 기대감을 나타낸 바 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr