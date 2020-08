상주시, 10년 만에 '도시 브랜드 슬로건' 교체 … 전 국민 공모

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 오는 30일까지 새로운 '도시 브랜드 슬로건'을 공모한다고 10일 밝혔다.

이번 공모전은 지난 2009년 용역을 통해 개발해 사용하고 있는 지역 브랜드 슬로건 '저스트 상주'을 교체하기 위한 작업이다. 이 브랜드는 그동안 뜻이 모호한 데다 지역 정체성을 담지 못하고 있다는 지적을 받아왔다.

도시 브랜드 슬로건은 상주시의 정체성과 과거·현재·미래를 담으면서 기억하기 쉽고 간결한 10자 이내 단어나 구호로 나타내면 된다. 공모에서 선정된 작품은 디자인개발 전문업체의 디자인을 거쳐 최종 도시 브랜드 슬로건으로 확정된다.

선정된 슬로건에 대해서는 금상(1명) 100만원, 은상(1명) 50만원, 동상(2명) 30만원, 우수(2명) 20만원씩 지역사랑상품권을 지급한다.

응모 대상자는 누구나 가능하다. 자세한 내용은 상주시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr