마포구, 장애인전용주차구역 스마트시스템 단속

사물인터넷 기술 활용한 자동 경고방송 등으로 불법 주차 예방...사진 및 주차기록 확인 가능… 과태료 부과 시 용이, 행정 효율성 높여

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 장애인전용주차구역 스마트단속시스템을 도입해 운영한다.

구는 지난 7월 말부터 공사를 시작해 장애인전용주차구역 불법주차 관련 민원이 가장 빈번하게 발생하는 마포농수산물시장 내 장애인전용주차구역 12면에 스마트단속시스템 설치를 마쳤다.

장애인전용주차구역 스마트단속시스템은 장애인전용주차구역에 일반 차량이 진입하는 경우 IoT센서를 통한 자동 인식으로 경광등 및 경고 방송이 작동하는 시스템이다.

장애인전용주차구역에 대한 사회적 인식 부족으로 실제 주차구역을 이용해야 하는 장애인의 이동에 제한이 초래되고, 불법주차 신고의 간소화에 따른 불법주차 과태료 부과가 매년 증가하고 있는 상황에서 스마트단속시스템은 장애인 편익을 증진시키고 장애인전용주차구역에서의 불법주차를 미연에 방지할 수 있도록 돕는 역할을 할 것으로 기대된다.

뿐 아니라 장애인전용주차구역 스마트단속시스템은 위반차량의 사진 및 주차기록을 확인할 수 있어 과태료 부과까지 가능하도록 지원해 행정업무의 효율성을 높여주는 장점이 있다.

이에 구는 올해 마포농수산물시장 주차구역에 시범적으로 스마트단속시스템을 설치·운영해 그 효과성을 검토한 뒤 2021년 공공시설 등의 장애인전용주차구역으로 확대 적용할 계획이다.

구는 지난 5월부터 장애인전용주차구역 위반 차량에 대한 차적 조회부터 과태료 부과까지 한 번에 처리하는 원스톱 시스템을 서울시 최초로 구축, 위반 차량에 대한 체계적 관리로 정확하고 신속한 업무 처리를 해오고 있다.

유동균 마포구청장은 “이번 스마트단속시스템의 도입과 함께 장애인전용주차구역에 대한 지속적인 계도 및 홍보를 통해 장애인의 사회참여와 활동권 보장에 구가 앞장서겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr