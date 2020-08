[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 네패스 네패스 033640 | 코스닥 증권정보 현재가 33,450 전일대비 550 등락률 +1.67% 거래량 837,559 전일가 32,900 2020.08.07 15:30 장중(20분지연) close = 연결 재무제표 기준 올해 2분기 영업손실이 54억7500만원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 공시.

◆SK바이오랜드=연결 재무제표 기준 올해 2분기 영업이익이 27억3200만원으로 전년 동기 대비 20.3% 감소했다고 공시.

◆ THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 735 전일대비 25 등락률 +3.52% 거래량 1,612,773 전일가 710 2020.08.07 15:30 장중(20분지연) close = 122억원 규모의 토지와 건물을 양도하기로 결정. 현금유동성 강화 목적.

◆ 더블유에프엠 더블유에프엠 035290 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,750 2020.08.07 00:00 장중(20분지연) close =서울회생법원으로부터 회생절차 개시 결정을 받았다고 공시. 회생채권·회생담보권·주식 또는 출자지분의 신고기간은 22일부터 다음달 4일까지.

◆ 디이엔티 디이엔티 079810 | 코스닥 증권정보 현재가 7,630 전일대비 420 등락률 +5.83% 거래량 624,762 전일가 7,210 2020.08.07 15:30 장중(20분지연) close =연결 재무제표 기준 올해 2분기 영업손실이 38억900만원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr