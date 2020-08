울산시, 교통사고 잦은 도로 확 바꾼다

올해 교통안전 환경개선 사업 착수 … 14억원 투입

중구 안국한의원 앞 등 12곳 교통섬·안전시설 개선

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 시내 도로 가운데 교통사고가 잦은 지역을 콕 집어 사고를 줄이는 사업에 돌입했다.

시는 10일 안전한 교통 환경 조성을 위해 ‘2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업’을 본격 실시한다고 밝혔다.

이 사업은 지역 교통안전 환경개선사업 예산으로 추진되며 사업비는 국고보조금 50%를 지원받아 총 14억3400만원이 투입된다.

올해 사업 대상지는 중구 안국한의원 앞 교차로 등 11개 교차로와 동구 꽃바위로 현대비치아파트~방어진초등학교 앞 1km 도로구간 등 총 12곳이다.

시는 지난 연말부터 경찰청, 도로교통공단과 공동으로 사고 발생률, 사고 위험도 등을 종합적으로 분석해 지점을 선정했다. 교통안전분야 국가전문기관인 도로교통공단이 지점별 기본개선방안을 마련했다.

주요 개선 사항은 교통섬을 확대하는 것과 차선 분리대 설치, 과속·신호위반 단속카메라와 전방신호등 설치, 교차로 조명타워 설치 등 교통안전시설물을 새로 설치하거나 보완하는 방식이다.

울산시 관계자는 “잦은 교통사고 요인을 제거해 운전자는 안전하게 운전하고 보행자는 통행 차량으로부터 보호해 교통사고를 줄이는 노력을 지속적으로 해나가겠다”고 말했다.

울산시는 ‘교통사고 잦은 곳 개선사업’을 2016년부터 추진해 지난해까지 총 31개소에 대해 사업을 완료했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr