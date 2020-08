[아시아경제 정현진 기자] 일본 도쿄에서 4일 연속 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 300명 이상 발생했다.

9일 NHK방송에 따르면 도쿄도는 이날 파악된 신규 확진자 수를 331명으로 발표했다. 신규 확진자 중 20~30대가 212명으로 64%를 차지했다. 도쿄 내 코로나19 누적 확진자 수는 1만5867명이다.

일일 신규 확진자가 400명대 아래로 떨어진 것은 사흘 만이지만 지난 6일 이후 나흘 연속 300명을 넘는 상태다. 최근 1주일간 신규 확진자는 2412명, 하루 평균 345명꼴이다.

일본 전역의 코로나19 확진자 수는 이날 414명이었으며 전체 누적 확진자 수는 4만8592명이다. 코로나19로 인한 누적 사망자 수는 1056명으로 집계됐다.

