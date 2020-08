롯데백화점, '홈스타일 페어' 진행…가전·가구·주방용품 특가 할인

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점이 오는 23일까지 ‘홈스타일 페어’를 진행한다.

롯데백화점은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화 속에서 집안 분위기를 바꾸고자 하는 고객과 하반기 이사를 앞둔 분들을 위해 가전, 가구, 홈패션, 주방·식기 등 리빙 상품군이 총동원된 ‘홈스타일 페어’ 행사를 마련했다.

삼성전자, 에이스, 시몬스, 휘슬러, 덴비, 소프라움 등 총 41개 브랜드가 참여해, 2만여개(pcs), 총 170억 물량의 특가 상품을 선보인다. 대표 상품은 호텔형 침대 사이즈 ‘에이스’ 라지킹 침대세트 399만원, ‘템퍼’ 싱글사이즈 'Supreme 매트리스' 204만원, ‘다우닝’ 파비스 4인 올가죽 소파 318만원, ‘보쉬’ 인덕션 3구 178만원이다.

또 20일까지 본점 지하1층에서는 ‘시몬스테라스’ 컨셉관을 운영한다. 매장 내 뷰티레스트 1870 매트리스를 판매하는 ‘아이템존’은 물론 다양한 체험을 할 수 있는 ‘체험존’, 시몬스의 역사를 볼 수 있는 ‘헤리티지존’까지 침대를 주제로 한 복합 문화 공간을 선보인다. 행사 기간 동안 1870 프레임 20%, 1870 매트리스 10% 할인을 적용해주어 침대 구입을 앞둔 고객들에게 좋은 쇼핑의 기회가 될 것으로 보인다.

주방·식기 특가 상품도 다양하게 마련했다. 행사 기간 동안 프리미엄 식기를 정상가 대비 최대 40%, 주방 용품은 최대 70% 할인 판매한다. 대표 상품은 ‘빌레로이앤보흐’ 디자인나이프 2인 누들세트 20만 5000원, 실리트 프리모 웨딩 3종세트 8만 9000원 등이다.

행사 기간 중 주말 동안 삼성·LG·에이스·시몬스 등 브랜드 상품 구매 시 구매 금액대별 5~10% 상당의 롯데상품권을 증정한다.

한편, 최근 코로나19로 인해 집에 있는 시간이 길어지며 홈인테리어, 홈스토랑 관련 리빙 상품들은 꾸준히 인기를 끌고 있다. 롯데백화점의 최근 3개월 매출을 살펴 보면, 가전 22%, 가구 14%, 식기·홈데코는 11% 신장했다. 같은 기간 백화점 전체 매출은 4% 감소했다.

