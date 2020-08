송파구 ‘2020 온택트 한성백제문화제’ 시동

어린이 그림 공모전과 온라인 사진 공모전으로 축제 시작 알려...비대면 넘어 문화와 예술로 희망 메시지 전달

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 9월23일부터 27일까지 석촌호수 등에서 개최하는 ‘2020 온택트 한성백제문화제’의 시동을 걸었다고 밝혔다.

서울의 대표적인 역사문화축제인 한성백제문화제는 올해 20회를 맞아 백제문화권의 여러 지자체와 함께하는 ‘대백제전’으로 기획됐다.

그러나 코로나19로 인해 축제의 성격을 ‘온택트’로 전환하게 됐다.

한성백제의 역사 및 문화의 가치를 재현하고 관광객들에게 정서적 위로와 희망을 전달할 수 있도록 비대면을 넘어 온·오프라인으로 누구나 즐기는 축제를 준비한 것이다.

먼저 ‘우리희망 어린이 그림 공모전’이 그 시작을 알렸다. 코로나 극복과 희망 또는 한성백제문화제를 주제로 7월24일부터 8월 3일까지 초등학교 1~3학년 어린이들의 그림 72점이 접수, 최종 7작품을 선정했다.

특히 송파구는 이번 작품들을 9월 말까지 올림픽로 중앙분리대와 송파구 전역에 ‘희망 배너’로 제작·전시, 주민들의 일상에 변화와 희망의 메시지를 전달한다는 방침이다.

아울러 8월4일부터 31일까지 ‘한성백제 온라인 사진 공모전’도 진행 중이다.

사진 공모전에는 1994년부터 2019년까지의 한성백제문화제 모습이 담긴 사진이 있다면 누구나 참여할 수 있다. 인스타그램에 해시태그(#한성백제문화제 #온택트한성백제문화제 #송파구대표축제 #온라인사진공모전 #사진공모전)와 함께 전체 공개로 업로드 하면 된다.

최우수상부터 참여상까지 선정된 10개 작품은 ‘2020 온택트 한성백제문화제’ 기간 동안 ‘한성백제문화제 발자취展’에 전시된다.

총상금은 400만원으로 송파구 홈페이지나 구청 문화체육과에서 자세한 사항을 알 수 있다.

박성수 송파구청장은 “그림과 사진 공모전을 시작으로 콘텐츠를 강화한 ‘온택트 한성백제문화제’를 준비하고 있다”면서 “문화와 예술을 바탕으로 현재의 위기를 극복하고 서로를 배려하는 축제를 만들어 참여하는 모든 분들에게 희망을 전달하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr