'이종사촌 형 부부' 살해 후 자해한 40대 구속

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 이종사촌 형 부부를 살해하고 자해한 40대가 구속됐다.

의정부지법은 7일 살인 혐의로 검거된 40대 A씨에게 구속영장을 발부했다.

경찰에 따르면, A씨는 지난 2일 오전 4시께 파주시의 이종사촌 형 60대 B씨의 집에 쳐들어가 B씨와 그의 아내 C씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

A씨는 미리 준비한 흉기를 사용해 단독주택 1층 창문을 깨고 들어가 범행한 것으로 전해졌다.

단독주택 2층에 있던 B씨의 딸이 유리창 깨지는 소리에 현장에 가니 B씨 부부는 숨져 있었다. A씨는 자해해 쓰러져 있었다.

경찰은 병원에 입원한 A씨의 상태가 진술이 가능한 정도로 호전되자 구속영장을 신청했다.

A씨는 B씨와 금전적 문제로 갈등이 있었던 것으로 조사됐다. 다만, 범행 동기 등에 대해서는 명확하게 말하지 않는 것으로 전해졌다.

