[아시아경제 황윤주 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 45,750 전일대비 350 등락률 +0.77% 거래량 813,256 전일가 45,400 2020.08.07 15:30 장마감 close 은 계열사 Hyosung HICO, Ltd.에 355억2900만원 규모의 채무보증을 결정했다고 7일 공시했다. 이는 자기자본 대비 3.59%이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr