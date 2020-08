[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 3,500 등락률 -1.96% 거래량 317,791 전일가 179,000 2020.08.07 15:30 장마감 close 은 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "대산공장 사고로 인한 손실 비용은 영업이익 기회손실 800억원, 납사 및 감가상각비 등 나머지가 256억원 등 약 1100억원"이라고 7일 밝혔다.

이어 "대산공장은 연내 복구 완료될 예정으로 영업이익 단계의 기회비용 손실은 총 2000억원으로, 상반기에 1300억원이 실적에 이미 반영됐다"고 덧붙였다.

