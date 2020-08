서울 동부간선도로와 내부순환로, 강변북로의 교통통제가 해제됐다. 그러나 올림픽대로 등 일부 간선도로는 여전히 통제되고 있다. 7일 경찰과 서울시 등에 따르면 전날 통제됐던 동부간선도로가 이날 오전 6시부터 전면 해제됐다. 팔당댐 방류량이 1만3000㎥/s로 감소되고 중랑천과 한강수위(한강대교 7.1m)가 낮아졌기 때문이다. 또 이날 오전 8시40분을 기해 강변북로 원효대교 북단(용산)에서 의사협회 진입로 본선(마포)의 교통통제가 해제됐다. 사진은 강변북로 마포대교 구간 통제 해제 모습./김현민 기자 kimhyun81@

