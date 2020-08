속보[아시아경제 김가연 기자] 정세균 국무총리가 7일 정부서울청사 영상회의실에서 열린 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 한국이 케임브리지대학 주관으로 실시한 OECD 33개국의 코로나19 방역성과에 대한 평과 결과 1위에 올랐다는 사실을 전했다.

