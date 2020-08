[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 6일 오후 ‘중랑구민광장’에서 진행된 녹지광장 명칭공모 시상식에서 수상자들과 기념 촬영을 했다.

구는 구청 앞 잔디광장을 새롭게 조성, 지난 6월부터 공식 명칭을 공모한 결과 총 800여 명이 참여해 구민 5명을 수상자로 선정했다.

류경기 중랑구청장은 “멋진 제안을 해 주신 모든 분께 감사드리며, 앞으로 ‘중랑구민광장’에서 많은 구민 여러분을 만나고 소통하기를 기대한다”고 말했다.

