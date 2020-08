그랜드코리아레저, 관광산업 종사자 역량 강화 업무협약

[아시아경제 김흥순 기자] 그랜드코리아레저( GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 12,850 전일대비 150 등락률 +1.18% 거래량 298,349 전일가 12,700 2020.08.06 15:30 장마감 close )는 6일 서울 삼성동 본사 회의실에서 JDC파트너스, 한국카지노업관광협회, 한국여행업협회, 한국중국어관광통역안내사협회, 한국마이스관광콘텐츠협회, 관광·레저산업인적자원개발위원회 등 6개 기관과 '관광산업 동반성장 및 관광산업 종사자 역량강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약의 주요내용은 ▲관광산업 종사자 역량 강화를 위한 온라인 교육과정 공유 및 운영 ▲교육과정 개발 및 교육관련 제반시설 공유 ▲사내강사 파견 및 교육과정 운영▲ 지식·정보의 교류 및 동반 성장을 위한 협의체 구축 ▲기타 관광산업 종사자 역량 강화를 위한 협력사업 등이다.

이형호 GKL 혁신경영본부장은 "이번 협약을 통해 관광업계와 종사자들이 어려움을 딛고 재도약하는데 도움이 되기를 바란다"며 "GKL은 앞으로도 관광 공기업으로서 교육을 통한 사회가치 실현과 청년 일자리 창출을 위해 지속적인 노력을 하겠다"고 말했다.

앞서 GKL은 2019년 9월 교육부와 인사혁신처가 주관하는 '2019년 인적자원개발 우수기관 인증수여식'에서 공공부문 최우수기관에 선정됐으며 올해 7월까지 총 70개 관광 대학과 산학협약을 맺고 산학실습생 교육과 찾아가는 카지노특강, 교수세미나, 현장 견학 등 다양한 교육 사업을 펼치고 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr